法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:49

〔中央社〕台灣在德國法蘭克福機場享有自動通關待遇的國旗圖示先前遭塗銷，但有台灣網友發現今天上午國旗及Taiwan圖示均恢復，讓現場台灣民眾非常開心及感動。

台灣自2018年夏天起納入德國法蘭克福機場、慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持台灣有效護照者在該機場指定的查驗機可享有自動化通關出境的待遇。

但近日通關走道及看板上的國旗及Taiwan標示遭到塗銷，德方當時回應主要是護照查驗快速通關測試在去年底暫告一段落，會陸續調整機場看板上各國標示的方式，但未影響台灣護照持有者在法蘭克福機場仍享有出境快速通關的待遇。

今早有眼尖網友對中央社表示，發現法蘭克福機場又恢復國旗及Taiwan，讓現場台灣民眾非常開心及感動。

關於國旗及Taiwan先前一度消失，在台灣媒體廣泛報導下，法蘭克福機場及德國警察總署方面也收到各界反應，可能使得德方再調整為恢復。

由於中國國家主席習近平1月提出5項對台原則，不承諾放棄對台使用武力，讓德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表態無法接受中國武力威脅台灣的作法，台灣議題一度成為德國黃金時段新聞，據了解德方各界挺台力量不時幫忙發聲，德國駐台代表王子陶1月時就曾說接到許多詢問電話，希望了解兩岸情勢發展。

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