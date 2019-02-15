不爽過年被家人催婚 40歲女放火燒房子

2019-02-15 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名吳姓女子因不堪春節期間家人輪流來催婚，在大年初五（9日）放火燒自己家，目前吳女已被警方拘留。

《澎湃新聞》報導，40歲的吳姓女子單身多年，早在20年前就開始被父母催婚，不過吳女認為婚姻應由自己做主，因此對家裡安排的相親不為所動。鄰居因為吳女大齡未婚，常常在她背後說閒話，吳女的父母氣得把吳女趕出家門，放話「找不到老公就別回家」，吳女只好在外打零工租房子住。

吳女坦承，早已對家中父母和兄弟姊妹輪流催婚心生不滿，8日和家人又因瑣事吵得不歡而散。9日喝酒後越想越生氣，突然冒出放火燒家裡的念頭，心想「只是嚇唬他們，誰叫他們房子不讓我住」，於是邊大喊「我要把房子點著了，你們不給我房子住！」，一邊放火點燃窗戶塑料膜。

由於火勢蔓延極快，吳女嚇得趕緊報警，承認她只是洩憤，並非真心想燒毀房子，但仍忍不住抱怨「沒結婚有什麼錯？為什麼要這麼對我，我也是他們的親人啊！」。當地警方12日依法逮捕吳女。

對此，中國網友紛紛評論「這下真不用嫁了，直接坐牢」、「這樣的父母家人太可怕了」、「都40歲了還幹出來這事」、「催了20年還沒催夠？」。

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