談新時代「惡托邦」 中國作家盛可以：假話說久就變真的了

2019-02-15 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名作家盛可以今天（15日）在台北國際書展的座談會上說，制度經常扭曲人們的命運，而現實往往比小說更荒誕；這些荒誕的事得以被貫徹，則是因為人們的「恐懼」。

綜合媒體報導，首次來台的中國女作家盛可以，生長於1970年代的湖南益陽鄉村，她在2002年開始創作小說，作品題材聚焦在中國貧困階級以及農村婦女遭性剝削的故事，曾獲得中國首屆華語文學傳媒大獎、郁達夫小說獎、中國未來文學大家TOP20以及英仕曼亞洲文學獎（Man Asian Literary Prize）等獎項。

盛可以今天在台北國際書展出席講題為「太平盛世？或新時代的惡托邦？」的座談會，她說，童年時中國推行計畫生育，就曾親眼目睹村中大量婦女被強迫帶到醫院結紮，之後蓋上棉被由兩輪板車拖回村中；她認為，「是制度扭曲了他們的命運」，也因此，自己筆下的每個人物不祥與悲慘的命運，都與「制度」密不可分。

盛可以提到，她在著作《野蠻生長》描述了中國在1983年進行的「全國嚴打運動」，在中央政府對死刑與定罪的人數訂出績效指標下，造成各地冤獄不斷，就連打麻將、跳舞都莫名其妙被判刑、抓去槍斃；她說，我們時常無法理解，許多不符合常識的事情「為什麼能被貫徹到底」，說到底就是因為恐懼，所以所以每個人都得說假話來保護自己，到最後假的就跟真的一樣了。

盛可以說，因為有許多內容在中國都不能書寫，因此自己透過奇幻文學的方式，盡量與真實拉開距離，如同古人面對政治壓力，便以隱晦的方式寫作一般，「每個年代都有自己的問題，需要作家去面對。人要找到生存的方式，作家也要找到寫作的方式。」

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