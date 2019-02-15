龐貝考古新發現 希臘神話「自戀少年」壁畫重見天日

2019-02-15 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕義大利古羅馬遺址龐貝城，西元79年時因維蘇威火山爆發而被火山灰掩埋。考古學家14日宣布，在當地發現一幅呼應情人節的壁畫，上頭是因為看見水中的倒影而愛上自己的少年「納西瑟斯」。

綜合外媒報導，納西瑟斯是出自希臘神話中的獵人，外表相當俊俏，許多追求者告白卻碰壁，只因他未愛上任何一人，其中山林女神艾可（Echo）也是被拒絕的對象之一。她為了報復，將納西瑟斯引領到池塘，結果他愛上了自己水中的倒影，無法離開池邊，最後憔悴而死，納西瑟斯從此成為「自戀」的代名詞。

壁畫中，納西瑟斯看著自己在水中的倒影，為自己的模樣著迷。據悉，站在他身邊的人，可能是希臘愛神厄洛斯（Eros）。

報導指出，這次和去年底考古團隊發現的希臘神話「麗達與天鵝」壁畫，都是在同一棟屋內被發現。考古行動負責人奧斯納（Massimo Osanna）表示，該間屋內裝潢奢華，有數面色彩鮮豔的牆，另外，透過壁畫顏色的保存狀況，可以判斷壁畫完成的時間約是在龐貝被殖民的晚期。

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