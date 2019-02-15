中國急著求饒！對沖基金大佬：川普握有史上最強籌碼

2019-02-15 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰停火即將在3月1日到期，兩國是否能達成協議還尚無定數。兩名投資專家近日呼籲，川普擁有著美國有史以來最強大的談判籌碼，應該把握良機，繼續向急於達成協議的中國施壓，促使中國對其盜竊行為進行永久性改變。

海曼資本（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）及高級常務董事巴畢什（Daniel Babich）11日投書《彭博》指出，川普總統及其談判代表比歷屆美國政府握有更多談判籌碼，中國的領導階層迫切希望與美國達成貿易協議，以避免美國進一步對中國施壓，使得中國經濟產生更大損害。

兩人認為，目前是美中關係進行重大重組的「歷史性機遇」，應當把握中國傾向於做出讓步的機會。兩人指出，中國諺語「水能載舟，亦能覆舟」完美詮釋了中國正面臨的經濟困境，過去10年，支撐中國金融體系的債務，現在成為壓垮駱駝的最後一根稻草，全球終於意識到過度槓桿化的中國金融體系導致的不穩定風險，而這也是中國股市去年下跌25%的原因。

目前美國要求中國做出2項改變，即購買更多美國商品、放棄扭曲市場的產業政策。兩人則認為，美國應當把重點放在讓中國承諾終止間諜和盜竊行為，並在中國再犯時給予法律及財務制裁，「川普政府應繼續推動此進程，直到中國的行為發生永久性改變，否則不結束談判」。

兩人最後呼籲，川普政府應充分了解其所擁有的籌碼，以及在3月1日期限到期後可能增加的籌碼。兩人強調，美國正擁有著史上最強大的籌碼，倘若川普政府浪費這個機會，對美國和西方世界來說都將是一場災難。

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