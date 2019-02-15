歐盟面臨革命性時刻！ 索羅斯警告：恐重蹈蘇聯解體老路

2019-02-15 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕在歐洲的民粹主義和反體制情緒高漲之際，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）近日警告，歐盟正在經歷一個「革命性的時刻」，親歐和反歐勢力之間的分歧已成歐盟內部的主要矛盾，若歐洲人民和領導人不及時覺醒，歐盟將如1991年的前蘇聯一樣解體。

索羅斯11日以「醒醒吧，歐洲」（Europe, Please Wake Up）為題，在Project Syndicate網站發表文章，形容歐洲正有如陷入夢遊一般的神志不清，但無論是歐洲領導人還是百姓都毫無知覺，索羅斯警告：「如果他們不及時醒來，歐盟就會走上蘇聯於 1991年走過的老路」。

索羅斯認為，過去歐洲的主要分歧是資本和勞動力間的衝突，而今天的主要矛盾已變成親歐勢力和反歐勢力之間的矛盾，即將於2019年5月舉行的歐洲議會選舉將是重要的轉折點，索羅斯預測，反歐洲勢力將在投票過程中佔據優勢。

索羅斯呼籲，如今面臨內憂外患的歐盟需要及時醒來，並喚醒沉睡的親歐多數派，動員他們來捍衛歐盟賴以存在的價值，「否則，歐洲統一之夢可能會以21世紀的一場惡夢而宣告終結」。

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