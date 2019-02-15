最強總統普廷再展雄風 摔翻奧運柔道冠軍

2019-02-15 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕出身蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）的俄國總統普廷，可說是十八般武藝樣樣精通。近日他走訪索契參加柔道訓練，還和數名奧運冠軍對練，但這難不倒普廷，一個個將對手摔倒。

綜合外媒報導，普廷當地時間週四到訪位於黑海沿岸的度假勝地索契，在體育中心參加柔道訓練，並與數名奧運金牌得主對練。過程中普廷一度弄傷右手手指，但並不嚴重，繃帶包紮處理後繼續訓練。

媒體所釋出的照片和影片中可以看到，普廷技巧嫻熟，一一將對手摔倒在地。普廷說，「人們藉由運動提高腎上腺素可改善情緒已是眾所皆知的醫學常識，還能以不同的角度看待環繞在你身旁的世界，我認為這能夠幫助你變得更為真實。」

普廷向來給予外界硬漢形象，舉凡游泳、冰球、滑雪、騎馬都難不倒他，在柔道領域更是佼佼者。14歲習武的普廷擁有六段以上實力與「大師」頭銜，過去也曾數度與奧運國家隊對練，可說是他最喜愛的運動。俄羅斯在奧運柔道史上贏得5面金牌，若加上前身蘇聯共有10面，實力堅強，

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