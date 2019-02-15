中國迫害西藏、新疆人權 裴洛西表達嚴重關切

2019-02-15 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕藏人行政中央駐北美辦事處等多個援藏團體12日在美國國會大廈舉辦活動紀念西藏精神領袖達賴喇嘛流亡60週年，並感謝美國政府對西藏人民的支持。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出席活動時表示，她一直對藏人在中國遭受迫害表達關切，也強調美國有義務對上百萬維吾爾人被關押在再教育營的議題加以關注。

美國《自由亞洲電台》報導，裴洛西出席該活動時不僅重申對西藏人民爭取權利的支持，也對中國大規模關押維吾爾人的情況表達關切。裴洛西透露，她7日出席在白宮舉行的全國祈禱早餐會時，美國總統川普就談及宗教自由問題，隨後她向國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）提問為何沒有談到維吾爾人的處境時，龐皮歐則回答不僅應該談，還應該大談特談。

裴洛西表示，維吾爾人被關押在再教育營裡是因為他們的宗教信仰和政治觀念，中國當局正在把用於消滅藏民族文化的措施用於新疆，「一百多萬維吾爾人目前被關押在實質上是監獄勞改營的設施裡，其目的與在西藏進行的類似措施是相同的，就是為了消滅他們民族文化中的偉大個性」。

裴洛西表示，美國政府有義務向中國政府提出維吾爾人正在遭受的迫害以及其他宗教迫害的事例，裴洛西還呼籲，美國不能為了商業利益而猶豫，否則，將在人權問題上失去道德權威。

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