去年才與我斷交 薩國準總統有意與美聯手對抗中國「掠奪」

2019-02-15 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多去年8月與我國斷交並改與中國建交，但今年初從薩國大選脫穎而出的準總統布格磊（Nayib Bukele）對中國抱持懷疑態度。外媒報導，布格磊近日與美國家安全顧問波頓通電，波頓要求薩國與美合作，共同對抗中國。

《路透》報導，波頓先前就對薩國與中國建交一事提出批評，如今布格磊喊話要重新審視對中關係，兩人近日通電討論相關事宜。波頓表示，「我們討論了關於強化美薩友誼、合作恢復委內瑞拉民主以及對抗中國在地區的『掠奪』行為等議題。」布格磊則在推特上寫道，「美國與薩爾瓦多將不僅是單純的盟友，還是真正的朋友。」

現年37歲的薩國前首都市長布格磊，打破該國近30年來兩黨壟斷政壇的局面，成為薩國新任總統，並傳出布格磊將重新評估與中國的外交關係。

據傳當時中國以1.5億美元（約台幣46.4億）金援薩國來與我斷交，不過布格磊曾在競選期間質疑和中國建交之後的效益；現布格磊團隊成員透露，新政府上任後，將徹底調查前朝與中國建交的原因，「我們沒被徵詢意見，他們也沒有說明與中國建交的原因，現在我們必須展開調查」。

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