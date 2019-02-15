英國會表決脫歐修正策略 梅伊再嚐挫敗

2019-02-15 04:00

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）重新協商脫歐協議的策略，今天晚間在國會進行象徵性表決，結果有303票反對、258票支持，以45票之差，讓梅伊再嚐挫敗。

反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，表決結果顯示，梅伊處理脫歐協議的方式，無法獲得國會多數支持。他表示，梅伊「不能繼續忽視國會，只顧著朝3月29日無協議脫歐的結果直衝而去」，不能再繼續浪費時間。

梅伊本人並沒有在下議院等待表決結果出爐。

柯賓表示，梅伊應該回來下議院，「承認她的脫歐策略已經失敗」。他也呼籲梅伊應該要有「更完善的計畫，來因應全英國人民感受到的壓力與焦慮，並避免無協議脫歐的悲慘後果」。

蘇格蘭民族黨（SNP）下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford）也不滿梅伊不在現場。他表示：「首相應該在這裡，承擔政府挫敗的責任，她人在哪裡？」

針對今晚表決結果，首相官邸表示：「柯賓再次把政黨考量置於國家利益之前，再一次投票反對政府動議；事實上，他的投票是讓無協議脫歐的可能性更加提高。」

首相官邸也表示，由於國會1月29日通過保守黨議員布雷迪（Graham Brady）提出的修正案，要求移除愛爾蘭邊境保障措施，以「替代安排」取代，因此梅伊將會繼續朝這方向努力，針對邊境保障措施做出有法律效力的修改。

工黨議員拉米（David Lammy）則在推特表示，今晚的表決結果是對政府的「大屠殺」。由於今天恰逢情人節，令人聯想起1929年發生在美國芝加哥、後來被改編成黑幫電影的「情人節大屠殺」事件。（編輯：嚴思祺）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/