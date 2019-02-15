邀蔡總統國會演說 美兩黨議員看法不同

2019-02-15 01:04

〔中央社〕共和黨籍聯邦參議員賈德納今天重申，邀請台灣的總統蔡英文赴美國國會發表聯席演說，符合美國法律；不過，他的同僚、民主黨籍參議員馬基則不認同這項提議。

賈德納（Cory Gardner）是參院外委會亞太小組主席，他日前發起倡議，與其他4位共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、魯比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及柯寧（John Cornyn）聯名致函聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），敦促裴洛西邀請蔡總統赴國會發表聯席演說。

賈德納提出這項倡議沒多久後，中國前駐美大使周文重就來訪，並拜會賈德納，根據賈德納辦公室發出的新聞稿，他告訴周文重，北京對台北的敵對行為，只會適得其反，美國會繼續支持台灣及台灣人民。

馬基（Edward Markey）則是民主黨籍的參院外委會亞太小組首席議員，他和賈德納上午一同出席智庫威爾遜中心（Wilson Center）的研討會，暢談國會對印太區域未來的觀點，儘管兩人在北韓非核化、貿易及美國與中國的競爭及合作上有不少相同觀點，但在邀訪蔡總統赴美國國會發表聯席演說上，看法不一致。

有記者問馬基，是否會參與賈德納的倡議，敦促裴洛西向蔡總統發出邀請函，對此，馬基僅簡短回覆「不」。

賈德納則說，美國國會過去有邀請民主領袖向國會發表演說的歷史紀錄，不必然特別是一國元首，在邀請蔡總統赴國會發表演說這件事上，他認為，這符合美國的台灣關係法及台灣旅行法規範，且是值得追求與努力，這於美國法律有據，也展現強化美台關係，他和馬基仍會在美國對台軍售、協助台灣的防衛與嚇阻能力，以及台灣的國際參與上持續努力。

中央社記者則問賈德納，周文重拜會他時、中方是否理解他支持台灣的堅定立場，周文重又如何回應，對此，賈德納說，周文重談到台灣時，引用錯誤的統計數據，誤解台灣民眾的想法，中國誤以為台灣的民主競爭是台灣民眾不支持自己所擁有的民主，中國誤以為可因此更換台灣的領導人，而他認為，這不會發生。（編輯：嚴思祺）

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