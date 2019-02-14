《冰雪奇緣2》前導預告出爐 網友：超級英雄電影？

2019-02-14 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕2013年的迪士尼電影《冰雪奇緣》過去在全球創下12億美元的票房，續集《冰雪奇緣2》的電影預告在今天出爐，推出還不到1天就吸引超過千萬人次點閱，更成為網友熱議話題。

迪士尼今天在官方推特、YouTube推出2019電影《冰雪奇緣2》約2分鐘的前導預告。影片開頭，女主角艾莎獨自站在海灘旁、看著海浪襲來，她接著將長袍脫下，朝海浪衝去，並利用冰雪超能力在海上行走。之後鏡頭轉換到另一位女主角安娜，她憂心忡忡的看著城堡窗外的菱形狀結晶物。

預告片中雖然沒有任何對話、透露出劇情，卻呈現出一種懸疑、黑暗的感覺。此外，影片中除了有艾莎遭火焰困住、用超能力噴出冰雪外，更用安娜抽出長劍、朝鏡頭猛力揮舞一劍的畫面來做結尾，就像是英雄電玩影片。

預告片在推特貼出後已經吸引超過1200萬人次點閱，在YouTube也有900多萬人次觀看。許多網友看到預告後都熱烈討論，「這超級英雄電影了吧。」、「還以為這是電玩遊戲廣告XDDDD」、「這風格完全不同啊XD」

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