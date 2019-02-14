台裔企業家林博智 獲選2019美國總統創新研究員

2019-02-14 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國行政事務管理局（GSA）昨（13）日宣布了17名企業家獲選為美國總統創新研究員（PIF），其中包含台裔美籍的企業家林博智，未來他將在交通部門從事於智能交通投資組合計畫工作。

林博智（Patrick）出生於美國，獲選為PIF之一後，未來將在美國交通部門從事於智能交通投資組合計畫工作。最近，Patrick領導福特汽車公司在亞洲的自動駕駛團隊，開創了交通生態系統和智能城市的創新思維（北京2.0）。

在福特，林先生還管理公司戰略團隊和在亞洲地區創建福特智能移動。在加入福特之前，Patrick成功創建並領導了多個行業的多學科團隊，包括旅遊、軟體開發和醫療保健。

林博智的父親是林芳仁醫師，曾赴美15年，之後被長庚醫院董事長王永慶高薪延聘回台，創立了放射腫瘤科，為台灣醫界的腫瘤治療貢獻良多。

綜合媒體報導，2014年8月歐巴馬政府成立美國數位服務小組（USDS），從政府外部找人才，對白宮內部的數位轉型功不可沒。其中包含總統創新研究員（PIF），由美國政府提供有薪職位，從政府外部挖頂尖人才成為政府幕僚，一次任期6個月，並在重要議題上獻策。

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