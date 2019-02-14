傳中國積極聯繫委反對派 外媒稱已陷進退維谷處境

2019-02-14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，近日盛傳中國為確保在委國的投資不受影響，已與該國反對派接觸，然此傳聞即遭中方否認。有外媒分析，無論中國是否採用兩面下注的手法，中資在委國目前已完全陷入進退維谷的悲慘處境。

中國是委內瑞拉最大外債持有者，目前持有至少200億美元（約新台幣6152億元）外債，然中國方面擔憂，若委國原總統馬杜羅政權最終垮台，新政府便可以透過「保護國家利益」為由，與中方重新談判合約，甚至拒絕償還馬杜羅時期對中國欠下的債務。

《美國之音》引述荷蘭萊頓亞洲研究中心（Leiden Asia Centre）研究員的說法，指在委國總統鬧雙胞以來，中國表面上力挺原總統馬杜羅，暗地裡卻積極希望與反對派瓜伊多保持暢通的溝通管道，期望未來若馬杜羅下台，中國貸款換取石油的交易及外交關係不會生變。

然而，美國財政部上月對委國國有石油公司施加制裁，主目的在截斷馬杜羅收入來源，但此舉勢必重挫馬杜羅政府對中國債務償還能力；而傳出中國近期密切聯繫的反對派領袖瓜伊多，雖曾表示會尊重與過去中國簽署的協議，但也一再強調「要與中國建立透明關係，以結束在馬杜羅政府時期對我國資源的掠奪」。

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