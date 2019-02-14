太矮無法入學…越南師大招生有身高限制

2019-02-14 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市師範大學日前公布2019年的招生簡章，裡頭赫然出現身高規定，男女身高得達到155公分和150公分方能入學，消息公布後立刻引發諸多討論。

男女入學 身高得達到155公分和150公分

綜合越南媒體報導，越南兩大師資培育中心之一，胡志明市師範大學日前公布2019年招生簡章，其中規定男生身高155公分、女生身高150公分以上才能取得錄取資格，若是體育教學相關科系限制更為嚴苛，男生身高需達165公分、體重50公斤以上，女生則要155公分、45公斤以上，引發討論，許多網友認為這不合理，違反人權。

校方對此辯稱，近20歲的越南人男生平均身高164公分、女生150公分，此規定並不嚴格，教師若達到一定身高，上課時才不會面臨身高造成的限制，若太矮，其教學過程時會受到影響，包含搆不到課表換課程等等。

不過校方也強調，若有特殊情況，學校也會進行調查其能力、熱情，來確保每位考生的人權與尊重，預計今年將招收逾3700位新生。

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