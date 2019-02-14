澳斥巨資購12艘法國新型潛艦 軍事專家︰在南海圍堵中國

2019-02-14 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前與法國正式簽署一項軍購合約，豪擲500億澳元（約新台幣1.1兆）向法國政府支持的「海軍集團」（Naval Group）訂購12艘新一代潛艦，令中國軍事專家擔憂，澳洲潛艦可能用於在南海圍堵中國。

綜合外媒報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）週一與法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）等人共同出席在坎培拉的簽署儀式，這是澳洲有史以來最大的國防採購案，也是「海軍集團」所承攬過最大的對外軍售案，所訂購的新型潛艦為法軍「蘇弗朗級」核動力攻擊型潛艦（Classe Suffren）為範本的常規動力潛艦。

首艘潛艦預計將於2030年交付，將被命名為「攻擊號」，取代服役已久的「柯林斯級」潛艦，澳洲新型的「攻擊級」潛艦排水量高達4500噸，是目前世界上已確認建造的最大噸位常規動力潛艦，潛航持續時間超過20天，且也保有改造成核動力的可能性。

據中國官媒《環球網》報導，有中國匿名軍事專家表示，南海為澳洲亞太市場的生命線，近年來澳洲對南海議題格外關注，南海可能成為新型潛艦的重要活動區域，除收集情報和監視外，還能與美日海上力量共享情報，甚至配合美軍，在南海圍堵中國。

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