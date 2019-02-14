他中樂透嘿咻4千女 10年敗光4億獎金終於覺悟...

2019-02-14 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國35歲男子卡羅歐（Michael Carroll）在19歲那年中了約將近1000萬英鎊（約新台幣4億元）的樂透大獎，此後過著花天酒地的生活，並在短短10年內把獎金輸光，如今的卡羅歐每天工作12小時，時薪僅10英鎊（約新台幣398元），但他卻直言不覺得苦，反而藉著這段大起大落的生命歷程，感受到生命的真正意義。

綜合英媒報導，卡羅歐在2002年贏得樂透大獎時，女友已懷孕7個月，他在隔年與女友結婚，不過新婚妻子很快就對卡羅歐判若兩人的紙醉金迷生活方式感到厭惡而選擇離開，最終取得140萬英鎊（約新台幣5600萬元）的離婚贍養費，從這場維持不到1年的婚姻中脫身。

在妻子離他而去後，卡羅歐變本加厲，大手筆買下豪宅夜夜笙歌，在接下來的幾年內與4000個女人上床，此外，他還染上重度毒癮，每天吸食的古柯鹼價值高達2000英鎊（約新台幣8萬元）。在最瘋狂的時候，卡羅歐還為了確保藥源不虞匱乏，在藥頭被捕時曾自掏腰包，浪擲9萬英鎊（約新台幣360萬元）作為保釋金。

漸漸地，卡羅歐不再富有，到了2012年正式將贏來的獎金用罄，此時的他不到30歲，卻不得不領取救濟金度日。卡羅歐事後坦言，自己當時深刻體會到人情冷暖，昔日的「好朋友」紛紛背棄而去，酒吧的大門也不再為他敞開，這時他終於下定決心「該前進了」。

卡羅歐搬家後開始新生活，自食其力認真工作，現在的他搬運原木角材及煤礦掙錢，每天工作12小時，時薪僅10英鎊，在英國勞動階層屬低階工資。經歷人生大起大落的卡羅歐對現在的生活沒有怨言，他表示，這段經歷讓他徹底成長，強調「若再次贏得大獎，一定會繼續工作，並好好規劃人生」。

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