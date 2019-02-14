22歲單親媽和小學生做愛 同學爆她孩子生父「當時才15歲」

2019-02-14 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前發生一起女子和未成年孩童性交遭逮捕的案件，經過調查後發現，這位22歲女子還是一名有兩個小孩的單親媽媽，而她的國中同學近期更爆料，她在18歲的時候就生下小孩，對象竟是一名15歲少年。

根據日媒《週刊女性》報導，這位22歲女子是居住在香川縣高松市的長尾里佳，她透過手機遊戲《荒野行動》認識一名住在福岡縣的12歲少年，在今年1月21日時約少年到高松市家中，晚上11點在她房中發生性關係，而隔天有人報警告知此事，長尾里佳隨即遭到逮捕。

此事件在日本網路上都掀起一陣熱議，而長尾里佳的國中同學更加碼爆料她的過往情事，同學指出，長尾里佳育有5歲女兒和3歲兒子，大概在18歲左右生下女兒，當時的對象是「小她3歲的少年」，她想說是喜歡對象的小孩，所以沒有考慮過墮胎，生產後就從高中輟學了，且因為對象太年輕，兩人最後並沒有結婚。

至於對長尾里佳國中時的印象，她的同學說，長尾里佳的身高大概是156公分，屬中等身材，皮膚白皙長得可愛，所以國中時很有人氣，當時她有加入籃球社，但並不是很會打球，也不擅長社交，是個很少外出、常在家裡玩遊戲、朋友不多的人。

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