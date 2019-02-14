美指控前空軍女情報員 叛逃伊朗洩露機密

2019-02-14 04:52

〔中央社〕美國司法部今天指控前空軍情報人員維特為伊朗擔任間諜，宣稱她曝露了另一名美國特務的身分，還協助伊朗革命衛隊鎖定以前的同僚進行網路攻擊。

美國官員說，39歲的維特（Monica Witt）曾任職空軍反情報機構多年，但在2013年思想逆轉叛國通敵，把美國情報活動的資訊交給伊朗。據信她目前仍住在伊朗。

司法部助理部長德梅斯（John Demers）宣布起訴維特時說：「這是美國可悲的一天，有個公民背叛了國家。」

他又說：「此案凸顯我國情報人員面對的危險，以及我國的敵人會不遺餘力發現他們和揭露他們，而且在少數罕見案例中，在最後讓他們背叛他們宣誓要保護的國家。」

美國也起訴4個為革命衛隊（Revolutionary Guard）工作的伊朗人，他們使用惡意程式和其他進行駭客攻擊的工具，鎖定維特以前的同僚發動網路攻擊，想要侵入他們的電腦網路。

司法部已對維特和這4名伊朗人發出逮捕令，他們目前都逍遙法外。

維特由1997至2008年在美國空軍服役，成為空軍反情報機構特別調查局（Office of Special Investigations）特工。她離開空軍後擔任國防和情報機構承包商，但她的政治信念在2012年開始轉變，當年她曾前往伊朗，參加革命衛隊相關團體新視野組織（New Horizon Organization）舉辦的反美會議。

她次年重返伊朗，開始向伊朗官員揭露機密情資，包括有關她以前美國情報機構同僚的情資。

德梅斯說，她還向伊朗方面洩露美國的「極機密情報蒐集計畫」，以及一名美國情報人員的身分。

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