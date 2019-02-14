彭斯讚波蘭致力保護電信業 不讓中國插手

2019-02-14 03:53

〔中央社〕美國副總統彭斯今天讚揚波蘭，「致力保護電信業」不讓中國插手。美國大力勸說盟國，不要讓中國電信業巨擘華為技術公司參與各國的電信計畫。

路透社報導，美國擔心華為產品可能被中國用來進行間諜活動，彭斯和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本週走訪波蘭和其他中歐國家時都強調，與華為合作有危險。

彭斯（Mike Pence）與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行聯合記者會時表示：「我們必須繼續努力，讓所有投資審核機制保護重要的安全與經濟基礎建設能夠進行。」

波蘭1月間逮捕華為波蘭分公司一位中國高層主管，以及一位波蘭前安全官員，他們被控進行間諜活動。消息人士告訴路透社，波蘭政府也考慮在未來的5G行動通訊網路排除使用華為設備。

彭斯表示：「最近貴國政府採取行動，逮捕一名華為高層主管以及一位被控與他合作的波蘭國民，這顯示貴國政府致力確保我們的電信業不受危害，以免威脅國家安全。」

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