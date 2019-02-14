我也是維吾爾人 新運動向中國討遭拘禁家屬影片

2019-02-14 02:45

〔中央社〕中國為駁斥維吾爾音樂家黑伊特死於再教育營，特地公開他的影片。一場「#我也是維吾爾人」的運動正在推特上發燒，全球維吾爾人敦促北京也提供在新疆杳無音信家屬的影片。

阿塔吾拉（Muhammad Atawulla）是其中一名參與「#我也是維吾爾人」（#MeTooUyghur）運動、要求中國提供家屬消息的維吾爾人。他推文說：「就像你們對知名歌手黑依特（Abdurehim Heyit）所做的一樣，也拿出我爸爸、媽媽和兄弟的影片，告訴我他們是否還活著！」

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）9日聲明指出，「中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人道上重大恥辱」、「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」。他並提到，土耳其獲悉維吾爾詩人與音樂家黑伊特因創作而被判8年徒刑，「於繫獄第2年辭世」。

中國國際廣播電台土耳其語網站10日晚間播出據稱是當天錄製的黑伊特影片，他在片中宣稱自己「健康狀況良好，且從未在再教育營內受到虐待」。

中國外交部發言人華春瑩11日記者會中以此做為證據，批評土方「基於把活人說成死人的荒謬謊言，對中方進行無端指責，這種做法極其錯誤、極不負責。我們對此堅決反對」。

世界維吾爾代表大會副主席艾克林（Erkin Ekrem）11日告訴中央社記者，既然因土耳其外交部發聲明，就能證明一位歌手還活著，那麼請中國也證明其他維吾爾人的家屬還活著，並且提供影片。他並預告，海外維吾爾人將會帶著家屬照片，一起要求中國提供影片。

要求中國提供岳父影片的維吾爾人卡辛（Emin Kasim）推文說：「殘忍無止境，中國政府！你們在訓練營裡要教我73歲的岳父什麼技能呢？」他指的是再教育營，估計拘禁了約100萬維吾人。

蘇爾坦（Meryem Sultan）則上傳照片，要求北京讓她能與親友取得聯繫，並要求提供她母親的影片。她說無辜的母親被判入監15年。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，新疆自治區約有1000萬維吾爾人，約占新疆總人口的45%。這個突厥穆斯林族群長期指控中國當局對他們文化、宗教和經濟歧視。

美國官員與聯合國專家指出，新疆多達100萬名維吾爾人被關在擴大後的「政治再教育營」，占當地維吾爾人口約7%。

人權觀察（Human Rights Watch）去年9月在報告中指控中國政府在新疆地區對突厥裔穆斯林實施有系統的侵犯人權行動 。根據長達117頁的報告，中國在新疆自治區對維吾爾突厥人進行大規模任意拘押、酷刑和不當對待。（編輯：林治平）

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