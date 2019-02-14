美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到

2019-02-14 01:21

〔中央社〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前籌組的戰爭沉船搜索團隊宣布，已在南太平洋約5400公尺深的深海找到美國傳奇航空母艦「大黃蜂號」（USS Hornet）殘骸。

日本放送協會（NHK）報導，艾倫已於去年10月辭世。大黃蜂號戰功顯赫，包括太平洋戰爭期間的1942年，美國首次對日本本土發動攻擊，當時大黃蜂號搭載的16架轟炸機前往空襲日本。大黃蜂號殘骸是在南太平洋索羅門群島東方約5400公尺深的海底發現。

報導稱，根據無人潛水艇拍攝的影像，除船身外，也可見到戰鬥機殘骸、用來移動飛機的車輛以及高射炮。

大黃蜂號於太平洋戰爭開打前的1941年興建完成，翌年4月駛近日本列島，出動16架B25轟炸機，對日本本土發動首次空襲，造成超過80人死亡，震驚日本社會。

其後，大黃蜂號參與中途島海戰，並投入索羅門群島戰鬥，最終於1942年10月，在南太平洋聖克魯斯群島海戰，遭日本軍機攻擊後喪失航行能力，被日本驅逐艦發射的魚雷擊沈。大黃蜂號也是在太平洋戰爭中被日軍擊沈的最後一艘大型航母。

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