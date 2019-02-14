千禧世代難存錢？ 專家建議改掉3種愚蠢消費習慣

2019-02-14 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕千禧世代債台高築，25歲至36歲的的美國人平均負債4.2萬美元，其中大部分還不是學貸，而是卡債，有專家認為，千禧世代可以存下很多錢，只要避開某些愚蠢的消費習慣，例如要價4美元（約新台幣123元）的咖啡和鞋子、牛仔褲。

《CNBC》報導，在本週杜拜舉行的世界政府峰會上，身兼電視節目《創智贏家》評審及OShares ETFs董事長的歐萊利（Kevin OLeary）受訪時說，「買4美元的咖啡，令人難以置信的愚蠢」，「自己泡咖啡只需要18美分（約新台幣6元），除非你有儲蓄或已還完大學就學貸款，不然別買要4美元的咖啡，我不許你這麼奢侈」。

個人投資App「Acorns」去年發現，美國人平均1年在咖啡上花了約1100美元（約新台幣3.4萬元）。

歐萊利也指出，「你不需要超過4雙鞋子」，只需要1雙拖鞋、1雙運動、還有2雙皮鞋就夠了，「超過這個數量，如果買了更多鞋子，你就是蠢蛋，因為永遠都穿不到，它們會擺在那好多年」。報導引述相關資料指出，大多數人在擁有的鞋子中，只會穿其中3到4雙，但一般人每年平均買7.8雙鞋。

歐萊利還認為，沒有人應該擁有超過3條牛仔褲，「如果你有3條以上的牛仔褲，你就是蠢蛋」。他說，「你有太多了，但你根本不需要」。報導指出，現在一條牛仔褲平均要價約60美元（約新台幣1800元），美國人每天在牛仔褲上花3850萬美元（約新台幣12億元），一年花140億美元（約新台幣4300億元）。

歐萊利說，大家通常都會打破這些規則而過度消費，但如果遵守這些規則，將能存下薪水的10％，「所以下次當你看到想買的東西時，記住我說的話」。

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