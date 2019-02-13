毒梟丈夫被判關到死 29歲選美皇后嫩妻奢華炫富

2019-02-13 22:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）因策動史上最大毒品走私案，12日被紐約陪審團判決10項罪名成立，將在牢裡度過餘生、不得假釋。當天出席審判的29歲嫩妻艾絲普蘿（Emma Coronel Aispuro）在聽到判決後噙著眼淚，不過出了法院卻被媒體拍到露出令人不解的燦爛笑容，也讓她在丈夫入獄後高調炫富的行徑，再次受到關注。

據澳洲新聞網站news.com.au報導，艾絲普蘿聽到審判時似乎鬆了一口氣，嘴巴嘟囔著「沒有人會死」，這或許是她在法院外露出燦笑的原因。

艾絲普蘿是前墨西哥選美皇后，2007年與古茲曼結婚，她經常在社交媒體上發布照片，炫耀名牌包，展示自己奢侈無比的生活。面對外界的關注，艾絲普蘿把自己塑造成了一個被蒙蔽的金絲雀，強調她並不知道丈夫的真實生活，只以為他是個普通大富豪，對於那些毒品和屠殺，她一無所知。

不過知道供養自己的男人是個殺人無數的毒梟，知道他已經被捕入獄，也絲毫沒影響這個前選美皇后的奢靡生活。

去年中她在網路上面分享了一張自己在沙灘邊的照片，甚至還有意無意的炫耀著自己的名牌包，甚至為寶貝女兒籌辦芭比主題的生日派對，兩個女兒年紀尚小卻都手拿名牌包，遭到嘲諷網炮轟。

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