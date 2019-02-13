培訓3天上手術台？強國整形學校：會縫衣就會割雙眼皮

2019-02-13 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕深圳一家打著「零基礎」、「包教會」噱頭的整形培訓學校聲稱，能讓零基礎學員在3、4天內學到微整形技術，並以雙眼皮手術為例，「只要會做衣服、縫衣服就行，跟拿針是一樣的。」

據《央視》報導，深圳某整形培訓學校開設微整形注射、線雕、雙眼皮、整形諮詢師、紋綉、微整形全科等20多種課程，並以該行業成本低、利潤大，學成無須花太多時間等說詞招收學生。

根據該校導師說法，填充物料這類課程需要4天學習，線雕、雙眼皮則是3天，以雙眼皮課程為例，該課內容主要是教雙眼皮的層次設計及工具操作，一名學員學會後，很快就賺得6萬多人民幣。該名導師甚至語出驚人地說，縫雙眼皮的技術跟縫衣服差不多，只要會拿針都能學。

課程結束後，學員會收到「結業證書」，日後若遇到「難纏」的客戶，可以把患者轉到該校的醫院做手術。

指導老師坦承整容手術必須有執業醫生資格證，因此他們的學員做整容手術不被中國政府允許，但若想從正常管道取得執業證需要費時10年。老師竟建議學員，若自己外出賺錢被問是否有執照，直接謊稱說有就好，關鍵是取得朋友信任，並把技術做好。

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