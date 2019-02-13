中共證監會副主席評論西方民主「需要改革」 全場爆笑

2019-02-13 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕世界經濟論壇（WEF）近日釋出其中一場主題為「當全球秩序崩解」的座談影片，其中，中共證監會副主席方星海在談話間，對西方國家喊話「你們的民主現在出了很大的問題，你們需要政治改革。」全場爆出笑聲，一旁哥倫比亞大學教授亞當．托澤（Adam Tooze）更是在座位上笑到晃動身體。該片段被網友封為「最滑稽的一刻」。

這場座談的主題，是關於崩潰的民粹主義導致2008金融海嘯後，打開了國內和國際政治的裂縫，該如何重新聯繫起政治與金融體系的斷層，並具現當今國際政治經濟的綜合圖景。邀請哥大教授亞當、英國央行前副行長夏菲克（Nemat Shafik）及方星海共同出席討論。

席間，方星海在針對西方國家的民主政治體系，表示「你們的民主現在出了很大的問題，你們需要政治改革。」此言一出，全場爆出一陣笑聲，方星海也笑場強調，「我是說認真的！」托澤笑回，「是，你的確是認真的！」方星海強調，「你（西方國家）不能只關注其他國家，並嘗試掩蓋你遇到的所有困難。」

對此，時事評論作家趙君朔在臉書上寫道，「最滑稽的一刻，出現了。」他指出，當自稱今天不代表政府只代表自己的方星海，大言不慚的說出上述言論時，全場響起大笑，托澤更是笑到臉都紅了。「真的，一個死太監大言不慚的對全場俗人說『你們的性生活有問題』，怎麼會不好笑，又讓人覺得不可思議的厚顏無恥！」

網友們也紛紛在貼文底下留言「民主出了很大問題：相信共產黨也會民主」、「這種荒誕應該是西方世界少數親眼目睹」、「民主政治是有問題，這由民主社會來改善，還輪不到共產政權的人來說」、「方先生到底有沒有知覺…他真的不知道旁邊的人在笑他嗎？還是他是反諷」、「共產黨的厚顏無恥實在是天下無敵」、「其他兩個人是在嘲笑方呀...（肢體動作和音調這麼明顯）方哪來的自以爲的自信...」等。

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