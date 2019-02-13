驚聲尖「笑」！獨得樂透4000萬 戴面具領獎只為防家人

2019-02-13 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕牙買加超級樂透頭獎得主坎貝爾（A. Campbell）獨得100萬英鎊（折合台幣約4000萬元）的獎金，因怕親戚跟他借錢，不想被認出，昨（12）日戴著電影《驚聲尖叫》中的面具前往領獎，照片在社群網站上瘋傳。

據英國《鏡報》報導，坎貝爾在牙買加首都京斯敦買了這張約1英鎊（約40元台幣）的彩券，沒想到幸運中了頭彩，成為了牙買加超級樂透史上第17位頭彩得主。開獎後有90天的領獎期限，坎貝爾等了54天，讓家族中貪財又虛榮的成員死心，才戴著電影《驚聲尖叫》中的兇手面具，出面領獎。

坎貝爾說：「我喜歡握有資金，我不乞求，我不借錢。我原本就有一個小生意，現在我會將它擴大經營，然後買一棟好房子給我自己。」他表示，等待領獎的日子非常痛苦，他有時不敢相信自己變成了百萬富翁，這些思慮甚至讓他感到頭痛。

事實上，在加勒比海地區諸國，穿著偽裝或面具前往領取頭彩是頗常見的事情，起因於高犯罪率及不想被親友認出討錢的心情。去年即有一位頭戴眨眼表情符號面具的得主出面領獎。

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