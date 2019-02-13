伊朗最高領袖警告政府 謹慎和歐洲國家打交道

2019-02-13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗最高宗教領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）13日發表聲明，表示伊朗「與美國對談不會帶來任何好處」，面對部分「不可信任的歐洲國家」，伊朗亦必須小心警覺。

《路透》報導，自美國總統川普去年決定撤出「伊朗核協議」（JCPOA），並重新對伊朗實施經濟制裁以來，伊朗與美國的關係急轉直下。哈米尼曾於上個月表示：「美國的經濟制裁對伊朗造成了史無前例的壓力。」伊朗不得不轉向其他簽署該協議的大國，如歐洲的法、德、英等國，來挽救這項協議對伊朗的利益。

哈米尼在他的官方網站上說道：「和美國沒甚麼好談的，與之談判不能解決任何問題，只會帶來經濟和靈魂上的損失。」除了美國，他也針對歐洲表示：「現今全伊朗的人民看待歐洲各國，認為它們都和美國一樣奸詐狡猾且不可信任。我們的伊斯蘭共和國必須小心謹慎，保住我們的底線。」

哈米尼認為美國的經濟制裁是最大的「外患」，並抨擊現任伊朗總統，實用主義者羅哈尼（Hassan Rouhani）的「管理無能」是最大的「內憂」。他說：「伊朗在國家和革命價值上，不會退讓半步！」

英、法、德等國，為了避開美國對伊朗的經濟制裁，上個月已經開發新的非美元管道，來與伊朗進行貿易。然而伊朗的政府高層表示，歐洲諸國仍未有足夠的作為來維持伊朗核協議的完整性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/