研究發現睡眠不足會使DNA受損 恐增加罹癌與基因突變風險

2019-02-13 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會的過勞現象已是長期問題，不止華航機師最近因此罷工要求改善紅眼航班，過去也曾出現護理師邊打點滴邊工作的情況出現；近期香港有研究發現，需要熬夜工作的人，可能因睡眠不足導致DNA受損，並造成DNA修復基因的活性低，若是常態的睡眠不足，不只將增加罹癌機率，甚至發生基因突變相關疾病的風險也會提高。

綜合媒體報導，香港大學醫學院近期發表在國際期刊《麻醉學》（Anaesthesia）的一份研究報告指出，研究人員針對香港兩家醫院的49名健康的醫師進行研究，其中有24人平均年齡在28歲，每個月至少值5至6次「on call」，下班後仍須待命工作到隔天凌晨，不過有3位只能閉目養神1小時，其他人則可以補眠2至4小時；而其他25名正常上下班的醫生平均年齡為33歲。

研究人員讓這些受測醫師充足睡眠3天後，採樣他們的血液進行分析，發現多數熬夜工作的醫生DNA受損程度，比正常上班的醫生高出30%，若是在整晚沒睡情況下，DNA受損程度還會再增加25%，而且睡眠不足的醫師自身的DNA修復基因的活性也會下降；不過該研究人員尚未發現睡眠不足造成DNA損害的原因。

研究者之一的香港大學麻醉學系臨床助理教授黃田鎮指出，雖然這只是初步研究，但該報告也證實睡眠不足對人體與基因「有害無益」，若是長期處在睡眠不足的情況中，會導致罹癌與患上基因突變疾病的風險增加；根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的網站指出，年齡介於18至60歲的成年人，每天睡眠應至少達7小時。

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