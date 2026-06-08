誆人妻卡到陰騙上床39次 神棍重判25年

宜蘭私人宮廟黃姓宮主，誆婦人卡到陰騙上床三十九次，宜蘭地院重判二十五年。（記者江志雄攝）

宜蘭某私人宮廟宮主黃國靖，被控誆騙女子小美（化名）卡到陰，必須過氣、補氣，黃男利用小美身心狀況不佳且篤信鬼神，與她發生三十九次性行為。法官認為，黃男利用鬼神之說，壓制被害人理性思考空間，屬違反意願方法，犯強制性交罪，共三十九罪，重判二十五年。

黃男二〇一五年間開設宮廟供奉王爺，白天從事泥水工，晚間接受信眾問事，同年底，小美因問事結識，雙方從二〇二〇年十二月到二〇二三年十一月共發生三十九次性行為，其中五次在小美住家，離譜的是，二人首次性行為時，小美丈夫應黃男要求，帶著兒子出外「迴避」，後來小美身心壓力過大，向警方報案，全案才東窗事發。

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判決指出，二〇一五年底，小美身心狀況不佳，懷疑被鬼纏上，向黃男求助，黃男佯稱她的體質特殊，有黑令及卡到陰，若未處理會危及生命，小美深信不疑。小美丈夫上網查詢黃男提及的黑令，意指妻子前世造業，冤親債主要來尋仇。

二〇二〇年初，小美跌倒頸部受傷再度找上黃男，黃男告知，向王爺請示後，因小美「靈魂破洞」，需以過氣、補氣特殊手段調理，丈夫不可在場，陪同的小美丈夫察覺有異沒有同意，但小美病況就醫後遲未好轉，最終被說服。

宜蘭地院合議庭認為，小美患有躁鬱症長期就醫，心靈比一般正常人脆弱，黃男利用她篤信鬼神且遭逢頸部受傷，在身體疼痛的無助心理狀態下，利用鬼神之說，壓制小美夫婦理性思考空間，誘使對方做出損己的性交決定，認定犯強制性交罪，共三十九罪，各處三年六月，應執行有期徒刑二十五年。可上訴。

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