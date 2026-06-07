樓梯間錄到樓上恩愛聲／蒐證噪音 挨告妨害秘密無罪

吳姓男房客在樓梯間錄下鄰居恩愛聲音挨告。法院認為i單純聲音非竊錄客體，判決無罪。（資料照）

半夜聽到鄰居恩愛時「喉嚨發出的聲音」，吳姓房客覺得吵，氣到在樓梯間錄音蒐證後交給房東，卻被趙姓鄰居提告妨害秘密，但台南地方法院審理認為，就算聲音引人聯想，也不構成妨害秘密，一審判房客無罪。

公共區域錄音 不符妨害秘密罪

吳姓男子在長榮大學附近租屋，二〇二四年一月間，他在二樓樓梯間聽見三樓趙姓鄰居房內傳出巨大聲響。因房屋隔音不佳，吳男為向房東反映有噪音，便拿手機錄下聲音。趙姓鄰居得知後認為隱私受侵犯，憤而提告，台南地檢署偵辦後以無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴吳男。

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但院、檢對此案見解不同。法官認為刑法妨害秘密罪明文規範的保護客體僅限於「活動、言論、談話或身體隱私部位」，一般人憑生活經驗聽到「喉嚨發出之聲音」雖能聯想到性行為，但聲音終究非活動本身，基於罪刑法定原則，不能將單純聲音擴大涵攝為竊錄客體。

判決也點出「客觀隱密性」關鍵。主張隱私受害的前提，是當事人須確保環境隱密。房東證稱該處隔音不良，趙姓鄰居深夜發出的「喉嚨聲」，能從三樓傳到二樓樓梯間，看起來沒有做好防護；還有，吳男是在公共區域錄音，未將手機伸入房內或貼著門縫，難認有故意竊錄之犯意。法院綜合事證，認定吳男蒐證噪音行為不符妨害秘密罪構成要件，判他無罪。

沒防護好被看光 敗訴主因

「自己沒防護好被看光，提告妨害秘密恐會敗訴」，律師林育弘說，法律保護隱私的門檻極高，不僅會審視被害人主觀上有無不願曝光的意願，更會嚴格檢驗當事人有無打造客觀隱密的環境，如果毫無防備將私領域暴露於大眾視線，即使被錄下影像或聲音，實務上極難定罪。

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