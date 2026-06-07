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    首頁 > 社會

    500人受害 45人另成立超高額受害者群組

    2026/06/07 05:30 記者張軒哲／台中報導
    洪女外號叮噹姐，以個人照片設計卡通版「叮噹姐」作為集團Q版圖案。（記者張軒哲攝）

    洪女外號叮噹姐，以個人照片設計卡通版「叮噹姐」作為集團Q版圖案。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區「丹水滾鍋物」集團日前驚傳倒閉，負責人黃姓、洪姓夫妻疑因投資失利，逃往中國避風頭，累計近五百多人受害，有受害者報警提告詐欺，目前受害者組成自救會，投資金額從數十萬元至數千萬元不等，有四十五名損失數百萬元、甚至千萬以上的受害人還另外成立「超高額受害者群組」，整體吸收資金恐達五十億元。

    有一名網友指出，當年因為朋友介紹投資，強調公司經營多年，不用擔心，大概投入四十萬左右，有正常配息二年多，去年中旬聽聞公司上層有人挪用上億元資金，因擔心有倒閉風險，趕緊拿回四十萬元本金，也跟牽線的朋友斷絕往來。

    去年中就傳挪用資金

    有受害者表示，黃男與洪女參加多個地方社團，只要向他們勸募，皆大方提供善款或物資，讓投資人放心投入金額，因為有正常配息，不少人因此貸款來投資，沒想到從上個月底開始，他們拖欠原本該發放的利息，接著失聯，飛到中國躲藏，都是有預謀的。

    據了解，有不少地方社團成員受害，有人瞞著太太私下投資，或是向家人虛報投資金額，大雅區有一處老人會，有老人拿出卅萬投資，每個月固定配息，嘗到甜頭後，奔走相告，不少老人會成員將積蓄投入，有人不只投資卅萬元，恐連棺材本都賠上，痛罵這對夫妻連老本都要騙。

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