自認碎屍拋河天衣無縫 5大證據送張介宗3死刑

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連續殺人分屍魔張介宗一審遭判三個死刑。全案在張男計劃性的碎屍、拋河之下，三名被害人遺體形同消失無蹤，他也自認為一切萬無一失，所幸在警方縝密紮實地蒐證下，陸續取得血跡、屍塊、監視畫面、死亡名單、凶手等五項證據，讓凶手繩之以法，否則依照張男事先擬定的「死亡名單」，很可能會對第四人下手，甚至不排除會持續不停地犯下殺人案。

全案起於去年二月發生高雄楠梓趙林姓婦人失蹤案，警方投入人力以車追人，查出趙林婦曾進入張男位於前鎮區的老公寓後未再走出，判斷案情恐涉及人命，隨即拘提始終行使緘默權的張男，同時入屋搜索、鑑識，意外在其公寓牆壁上驗得噴濺血跡，而且還是多達三女的血跡反應，檢警驚覺可能是一宗連續殺人案。

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還原手機遭刪照片

驚見婦昏迷、頭套塑膠袋

辦案期間楠梓分局一名員警也十分細心，一進入張男住處就以手機錄下屋內影像，其中桌上有一張寫著四名婦人名字的紙張，也一併拍錄下來，事後比對名單，證實其中三人遇害，警方尋獲倖存的第四名女子後才鬆了一口氣；據查，張男也曾邀約第四人但被拒。

檢警查扣張介宗的手機，透過科技還原手機內資料，查出他刻意刪除過去拍下的黃姓兄嫂照片，照片中的黃婦呈現昏迷、頭部被套上大塑膠袋，不排除她遭勒昏或勒斃，甚至是肢解前拍下的圖像，拍攝時間顯示是二〇二四年十一月二十九日晚上，正是黃婦最後進入張介宗公寓的日期，認定張介宗就是殺害並分屍兄嫂的變態凶手。

血跡、屍塊、死亡名單等

補強碎屍魔殺人證據鏈

為了尋獲被肢解的被害人，辦案人員大費周章，高雄市警楠梓、左營、前鎮分局、刑警大隊，以及高雄港警總隊都出動，在前鎮河岸與船渠搜尋可能的棄屍區域，警光潛水救難協會也投入三十人，冒著二月的低溫寒風，前後二十天潛入混濁河水徒手摸索，陸續打撈出近百塊大小屍塊，逐一比對被害人家屬的DNA。全案一件件關鍵證據陸續出爐後，逐步拼湊出碎屍魔張介宗的犯罪全貌。

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張介宗一審判3個死刑。（資料照）

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