5檢署通緝 「太陽花女王」劉喬安押解返台

「太陽花女神」劉喬安因毒品等案潛逃美國，昨 日晚間遣返押解回台。 （記者朱沛雄攝）

有「太陽花女神」稱號的劉喬安（本名：劉依函），自二〇一九年因侵占案自知即將遭通緝，畏罪棄保潛逃美國，在美期間持續涉及數件毒品案件，目前共遭國內五個地檢署通緝；刑事警察局透過各管道蒐集劉女行蹤，去年一月廿二日，美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）根據我方提供的情資，在美國波士頓一家飯店逮捕劉女，昨順利遣返回台歸案。

據悉，四十一歲劉女共有五案遭到五個地檢署發布通緝，包括二〇一九年十二月因侵占案遭花蓮地檢署發布通緝；二〇二〇年三月因詐欺遭台北地檢署發布通緝；桃園、新北與士林等三個地檢署則在二〇二一年十一月、二〇二三年一月、二〇二四年二月分別因毒品案發布通緝。

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劉女遣返回台後，警方將先針對她涉及運輸毒品來台的相關案情進行了解，釐清毒品流向與其他共犯，隨後移送新北地檢署偵辦。

刑事局國際科表示，持續與美國相關執法機關密切合作，互相交換劉女活動情資，最終在美國波士頓一家飯店將投宿的劉女逮捕到案，並將其關押於ERO拘留中心。期間，劉女聘請律師透過申請政治庇護等手段，拖延遣返回台時間，終在歷經漫長行政與司法程序後，昨將劉女押解搭機，晚間抵台歸案。

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