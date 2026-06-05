凶嫌是眼鏡行小老闆 脾氣大 軍方汰除

竹南郵局昨驚傳凶殺案，家住對街的劉姓男子疑不滿郵務車下貨聲吵 人，持刀砍死司機，當場被逮捕。 （民眾提供）

解決噪音有3管道 可優先調解處理

中華郵政公司苗栗郵局轄下竹南郵局，昨發生凶殺命案，住在竹南郵局對街的劉姓男子，開設眼鏡行，是眼鏡行小老闆。鄰居透露，劉男曾是職業軍人，疑因年少血氣方剛、脾氣大，在軍中與長官爆發衝突，也導致劉男被汰除退伍，返家後就開始經營眼鏡行，沒料到昨天下午竟做出如此激進行為。

據指出，死者楊姓男子在中華郵政擔任將近八年的外包郵務運輸工作，平常個性獨來獨往，單身未婚，生前一直獨居。

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對於劉男疑長期認為郵局卸貨發出噪音，讓他難以忍受一事，德欣法律事務所律師謝祐綸提醒，噪音等爭議可循行政、民事及刑事三個途徑尋求救濟，並建議優先調解處理，避免衍生法律責任。謝祐綸說，民事上噪音爭議可主張居住安寧權受侵害，請求排除侵害或不作為，若已逾社會通念可容忍範圍並造成精神痛苦，可請求慰撫金；刑事部分，若確有製造噪音、致他人身心受損情形，恐涉傷害罪，而若有高分貝或持續干擾迫使他人改變生活作息者，可能構成強制罪。

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