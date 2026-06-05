卸貨好吵 鄰男抓狂砍死郵務司機

竹南郵局昨驚傳凶殺案，家住對街的劉姓男子疑不滿郵務車下貨聲吵 人，持刀砍死司機，當場被逮捕。 （民眾提供）

中華郵政公司苗栗郵局轄下竹南郵局昨驚傳凶殺事件！家住竹南郵局對街的卅六歲劉姓男子，疑不滿郵務車送件下貨聲音吵人，昨天下午持菜刀將一名正在卸貨的郵局外包貨運車司機六十一歲楊姓男子砍死。警方到場將凶嫌劉男當場逮捕，依殺人罪嫌偵辦。

事發於昨天下午四點多，當時楊男與另一名郵局職員在郵件卸貨區鐵皮棚架內下貨，劉男持菜刀衝入，二話不說就朝楊男砍去。楊負傷與郵局職員往辦公室逃跑，但楊男被盯上追砍；郵局職員趕緊報警。

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竹南警分局啟動快打到場，劉男高舉雙手就逮，但消防救護人員到場發現，楊男頭、臉及左胸被砍得血肉模糊，當場失去生命跡象，送醫傷重不治。

劉男的父親見兒子闖下大禍，難過地說，兒子房間在住家二樓，正對著郵局的卸載區，常年被郵務車送件下貨時發出「碰碰」噪音所擾，向郵局反映未見改善，之前也曾向中華郵政公司台北總公司申訴。

劉男曾告竹南郵局

中華郵政公司回應，劉男曾控告竹南郵局，經法院調查證據，及環保局函覆法院測量結果，未發現分貝數逾越噪音管制法所定標準。隨後劉男於宣判前撤回告訴。

中華郵政表示，劉男昨下午一點多曾在住家對郵局揮菜刀叫囂，經理報警制止，不料下午四點多就發生楊姓外包司機遭砍事件。

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