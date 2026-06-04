婦科醫偷存2TB兒少性影像 判4年多

新北地院昨依違反兒少性剝削防制條例及個人資料保護法共五罪，判處羅男四年八月徒刑。（資料照）

台南警方偵辦男子涉犯兒少性影像案件，揪出群組成員有一名羅姓婦產科醫師，前往診所搜索時，找出合計約二ＴＢ的兒少性影像，並趁看診時或利用參與疑似性侵害被害人驗傷採證機會，蒐集兒童及成年女子性影像；新北地院昨依違反兒少性剝削防制條例及個人資料保護法共五罪，判處羅男四年八月徒刑。

加入多個與蘿莉有關的群組

檢警是在去年十一月六日持搜索票，前往羅男服務診所的值班室搜索，在其個人電腦主機Ｃ槽內發現八百ＧＢ兒少性影像，Ｄ槽也有三百ＧＢ，另於其隨身碟儲存八七〇ＧＢ兒少性影像，合計近二ＴＢ，並向法院聲押禁見獲准；羅男收押後，檢警發現他仍藏有一支存有大量兒少性影像的手機未被查扣，再度前往看守所，經羅男同意才查扣到該手機。

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檢警追查，羅姓醫師於二〇一四年至去年間，加入多個與「蘿莉」等詞有關的通訊群組，取得多名不詳身分的少女及女童性影像照並儲存；二〇二〇年六月間，他還將組內成員傳送的兒少性影像上傳至記事本，讓群組成員透過記事本閱覽這些性影像，藉此散布。

部分是利用看診或採證取得

更扯的是，二〇一六年至二〇一八年間，羅男曾至台大醫院受訓，怎料，他竟趁看診時蒐集兩名兒童裸露性器性影像；另利用參與疑似性侵害被害人驗傷採證機會，取得由護理師拍攝的四名兒童與一名成年女子裸露性器性影像，伺機下載儲存、持有。

合議庭斥責，羅男嚴重破壞醫病間信賴關係，且侵害被害人的隱私權甚鉅；參酌他犯後坦承犯行，但未與被害人和解或賠償，量處上述徒刑。

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