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    狠男虐死枕邊人2歲女兒／纏膠帶、撞牆、吹風機燒烤不送醫…

    2026/06/04 05:30 記者陳建志、蔡淑媛／台中報導
    台中林姓男子，不滿同居人2歲女兒哭鬧、不吃飯，丟進洗衣機、撞牆、拿吹風機吹熱風殘忍凌虐，造成女童引發敗血症死亡，台中地檢署今天偵結起訴。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子，不滿同居人2歲女兒哭鬧、不吃飯，丟進洗衣機、撞牆、拿吹風機吹熱風殘忍凌虐，造成女童引發敗血症死亡，台中地檢署今天偵結起訴。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子和楊姓女子同居，卻因不滿楊女二歲的女兒哭鬧、不吃飯，先後將她丟進洗衣機、頭手纏繞膠帶，還拋摔撞擊牆壁、床鋪，又拿吹風機以熱風直吹大腿腫脹處，造成大腿燒燙傷，見女童傷痕累累未就醫，只帶她到國術館敷藥，女童因顱內出血、全身多處骨折，傷口化膿引發敗血症，在今年二月慘死，台中地檢署昨天偵結，依對於未滿七歲之人，施以凌虐因而致人於死罪起訴林男。

    可憐娃 傷口化膿敗血症亡

    檢方起訴指稱，林男（四十四歲）和楊女從二〇二五年十月起在台中租屋同居，林男卻接連凌虐楊女的二歲女兒，去年十一月某天，將女童抱起丟入洗衣機內並關上蓋子，女童驚嚇大哭，經楊女阻止後，轉命女童在客廳罰站，見女童哭泣，竟以透明膠帶，纏繞女童臉部、雙手，楊女見狀才將膠帶剪開。

    去年十二月間，林男多次在租屋處毆打女童雙眼造成她雙眼瘀青腫脹，民眾和路人發現女童瘀青曾兩度報警，但林男和楊女都說是女童自己摔倒，警方當時通報社會局為脆弱家庭。

    接著今年一月廿一日至廿六日間，林男又多次徒手、持伸縮桿毆打女童，並將她拋摔撞擊牆壁、床鋪，造成她大腿腫脹，林男不放過她，先徒手甩巴掌，接著拿吹風機，近距離以高溫熱風直吹左大腿腫脹處，造成女童大腿燒燙傷。

    今年二月九日凌晨，林男不滿女童玩耍吵到他睡覺，又持伸縮桿毆打左大腿，接著將女童頭部大力撞擊牆壁、床鋪數次，造成女童出現顱腦損傷、骨折出血、左大腿腫脹、左上臂肱骨及左大腿股骨移位性骨折。

    女童被林男持續虐打傷痕累累，林男竟只帶她到國術館貼藥布，女童因骨折未獲治療，先是無法行走，今年二月十日起，出現意識模糊、嗜睡、反應遲鈍等症狀，最終因傷處化膿，引發敗血症，二月十四日死亡，全案才曝光。

    生母消極不作為 也被起訴

    檢方調查後昨天偵結起訴林男；另檢方也認為生母楊女見女童被同居人凌虐卻消極不作為，依過失致死罪嫌起訴她。

    法醫高大成怒轟，一個小孩不會反抗，把她打到骨折，再打到骨頭歪掉、錯位，又燒她，「那個很痛，而且會痛很久！」慘無人道，讓人無法原諒，「一定要判這個男友死刑！」

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