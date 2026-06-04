內部透露：廠商邀宴 他毫不避諱

花蓮縣政府所屬機關60歲劉姓政風室主任（民眾提供），涉嫌藉由北上受訓為由，誆騙年輕女職員一起參加，最後竟要求同住一間房，甚至還試圖身體碰觸毛手毛腳。

花蓮縣政府某單位六十二歲劉姓政風室主任，距離屆退剩沒幾年，竟涉嫌騙年輕女職員北上逼同睡一房。據他待過的單位透露，曾毫不避諱參加廠商飲宴，「當得很囂張」。

劉姓政風室主任歷任縣府政風室科長、也待過消防局、警察局、文化局的政風室主任，即將屆退竟還在亂搞，動起歪腦筋，名額限主管的政風主管訓練課程，卻騙同單位年輕新人女助理一起北上上課，但從頭到尾受訓名單上沒有她，到了晚上入住飯店，女職員才發現主管竟要求她同睡一間房，胡扯「經費不夠」。

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傳跟長官爭婚外情女友

縣府人員透露，每次聽劉姓政風室主任在宣導政風人員要廉潔自持都會覺得好笑，因為他自己就是負面教材，參加廠商飲宴完全不避諱，甚至曾傳出「跟長官爭搶婚外情女友」的誇張情節！

議員追是否涉官商勾結

縣議員胡仁順批，接到某局的廠商陳情指稱，劉姓主管身為政風人員，在標案中應是監標的角色，卻公開加入三人審標小組，為了釐清事實，還特別在縣政總質詢時要求當事人列席備詢，當場承認他就是三個審標人員之一，完全違反政風人員職掌，是否涉及官商勾結？全案已移送調查局查辦中。

對此，該府外局首長表示，該標案在審查資格標時，需要承辦科長、政風、會計在場監標，政風室主任是以監標人員列席，並非標案評審，是否有誤解仍待釐清。

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