性騷慣犯 曾纏女職員問有高潮嗎?

花蓮縣政府所屬機關60歲劉姓政風室主任（民眾提供），涉嫌藉由北上受訓為由，誆騙年輕女職員一起參加，最後竟要求同住一間房，甚至還試圖身體碰觸毛手毛腳。

本次案情更嚴重 妻出面喬和解

花蓮縣政府某單位劉姓政風室主任因誆騙年輕女助理「假受訓真開房」遭拒，被提告性騷、猥褻及妨害自由。花蓮縣議員蔡依靜說，陳情者爆料該主任是性騷慣犯，看到年輕女職員會纏上對方，不給電話就翻臉威脅，甚至還曾口頭騷擾「妳有高潮嗎」被性平申訴！

兩年前被性平申訴

蔡依靜表示，上週她接獲一份書面爆料，爆料人指出，其在某府外局擔任政風室主任助理，但經費卻是該府外局主管使用另一項專案計畫的經費，聘用兩名年輕女助理給這名劉姓政風主任當助理，其中一位女助理「小美」就是這次事件的受害者。

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蔡依靜指出，政風處卻說「之前都不知情」，但爆料指控，劉姓主任是性騷慣犯，看到年輕女職員會以介紹給兒子認識為名義，要嫩妹的聯絡方式，如對方不願給，就翻臉威脅對方「小心啊，不要被抓到哦、抓到就法辦」。

爆料人也指控，劉姓政風主任在其他局處任職時，也曾騷擾年輕女職員，兩年前他在公開場合當著所有人的面言詞騷擾女生「妳有高潮嗎」？對方提出性平申訴，但最後只有上課就結案，縣府的螺絲真的徹底鬆垮。

還騷擾議員女助理

還有議員助理爆料，在縣議會定期大會府會餐敘交流時，劉姓主任餐後竟騷擾廿幾歲的議員女助理，邀單獨吃飯及喝咖啡。

縣議員胡仁順也爆料，劉姓政風主管在性騷下屬案爆發後，除了申請提早退休外，他的妻子還出面，希望私下和解，以十萬元換取小美撤告，痛批是「政風之恥」。

另據了解，劉姓主任的妻子個性十分強勢，劉姓主任如果有酒攤喝太晚、續攤時老婆還會現身「抓人」回家，這次事件的發生可說是「嚴官府出厚賊」！

縣府政風處長唐文斌說，兩年前言詞騷擾案經過該府外局性平小組審議後，因言行不當，劉姓主任最後是當年度考績乙等、需接受性平教育課程，但兩年前的案情嚴重程度，無法跟這次比，如調查屬實將是非常嚴重的違失，絕對會嚴正看待、不會護短。

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