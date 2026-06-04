曾指導運毒案被告滅證 被起訴 涉助太子集團洗錢 律師張秉鈞交保

律師張秉鈞（右三）捲入太子集團洗錢案被拘提，檢方複訊後以一百萬元交保。（記者吳昇儒攝）

檢警偵辦太子集團跨國洗錢案，追查出Cigar Vie雪茄館負責人胞兄陳韋志透過「鳳玖企業社」、「彩虹堂國際股份有限公司」等多家公司協助洗錢。台北地檢署指揮刑事局等單位，拘提兩公司負責人、員工，其中「彩虹堂」負責人竟是曾指導毒品案被告滅證的律師張秉鈞，檢方複訊後以一百萬元交保，限制出境出海。

檢警調查，太子集團創設「OJBK」虛擬貨幣平台連結地下匯兌水房，將海外贓款變現，製造金流斷點，檢警拘提陳韋志到案後，發現「鳳玖」、「彩虹堂」等多家公司疑似利用假交易方式進行洗錢，且「服務對象」不只太子集團，也有幫其他不法集團洗錢。

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刑事局等單位前天拘提「彩虹堂」負責人、律師張秉鈞與「鳳玖」公司林姓女負責人及其丈夫、公司員工共六人到案。警詢後依涉犯洗錢等罪，將張秉鈞等六人移送地檢署複訊。

張秉鈞於二〇二四年間，利用為毒品走私集團成員陪偵機會，把偵查機密洩漏給未到案的成員而被起訴。

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