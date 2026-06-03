騙54人撈6400萬 收簿頭判3年半

彰化陳男利用同夥收人頭帳戶，海撈6400萬元，被判3年6月徒刑。（示意圖，記者顏宏駿攝）

彰化縣陳姓男子加入詐欺集團擔任「收簿頭」，他透過同夥吳男等五人（另案審理）收購人頭帳戶及提款卡。共有五十四名被害人輕信「穩賺不賠」話術，先後共匯入超過六四〇〇萬元至上述人頭帳戶。被害人報案後，警方循線逮捕十一名帳戶提供者，再循線逮捕陳男，該案經彰化地方法院審理，判處陳男應執行有期徒刑三年六月。

根據判決書，五十四名被害人中，其中有三人被騙逾五百萬元、三人被騙逾三百萬元，其餘被害人則被騙一百萬至二百萬元不等。他們皆從網路看到詐團投放的廣告，誤信「穩賺不賠」投資話術，多次將款項匯入指定人頭帳戶，陳男再將款項轉交上手。

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判決書指出，被告陳男從二〇二二年底開始，透過吳男、王男、陳男、羅男等人收購人頭帳戶、提款卡、網路銀行密碼及SIM卡，並協助設定約定轉帳功能，供詐欺集團接收被害人遭詐款項。警方收到被害人報案後，先逮捕多名帳戶提供者，這些人落網後均供稱「收簿頭就是陳男」，他以每本二萬元賣給陳。陳男到案後也坦承犯行。

判決指出，被告不僅親自出面收取帳戶資料，還多次與共犯在彰化、台中等地交接帳戶，行為積極且具組織性。被告等人不思正途，加入集團協助清洗金流，助長詐欺犯罪氾濫，惡性非輕。但考量陳男在集團中非核心主謀，犯後坦承犯行，並與部分被害人和解賠償，所涉五十四罪最終定應執行刑三年六月。

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