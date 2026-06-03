誘買未上市股吸金3.5億 詐團9人落網

警方起出保時捷跑車、29 個名牌包，以及市值高達 三百萬元的勞力士腕錶二 支。 （警方提供）

警方查扣保時捷、勞力士、名牌包、禁賣豪宅

彰化縣警局昨天宣布偵破以郭姓男子為首的詐騙集團，該集團涉嫌以高獲利話術誘騙民眾買賣未上市股票進行假投資詐欺，不法獲利達三億五千萬元，受騙民眾恐多達上百人，詐團成員擁豪宅、跑車與名牌包，警方循線查獲郭男等九嫌到案，並查扣名牌包二十九個、勞力士腕錶二支、保時捷二輛、賓士一輛、存摺等證物，檢方更針對涉案豪宅設定禁止移轉出售，全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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彰化縣警局指出，四十六歲的郭姓男子與詐團成員涉嫌從二〇二四年起即在台北市、新北市進行假投資詐騙，以高獲利話術誘騙民眾將畢生積蓄買賣未上市股票進行投資，不料民眾卻血本無歸，才發覺受騙；警方今年四月接獲被害人報案後，報請彰化地檢署指揮偵辦，待時機成熟陸續於四、五月間在台北、新北，循線將郭男等九名嫌犯查獲到案。

警方指出，他們在嫌犯住處共查扣名牌包二十九個、勞力士腕錶二支、保時捷跑車二輛、賓士車一輛，其中一個愛馬仕名牌包市值二十五萬元，兩支腕錶市價高達三百萬元，該豪宅市值更高達一億八千萬元，進一步釐清來源；總計該集團詐騙不法獲利高達三億五千萬元，受害民眾恐高達上百人。檢方已針對涉案豪宅設定禁止移轉出售，全案訊後將九嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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