立院三讀》海巡署添戰力 增一副署長

「海洋委員會海巡署組織法修正案」三讀通過，海巡署副署長人數將從兩人提升為三人。 （圖由海巡署提供）

因應灰色地帶威脅提升國安韌性

近年來台灣周邊海域情勢日趨複雜，立法院會昨三讀通過「海洋委員會海巡署組織法第三條及第十一條條文修正案」，將海巡署副署長人數從兩人增為三人，盼透過充實領導層級高階人力，以應對轄區遍及全國的海域防線，防範灰色地帶行動，並配合推動「平戰轉換」及提升「國安韌性」等重要政策。

三讀條文明定，海巡署置署長一人，由海洋委員會副主任委員其中一人兼任；副署長三人，職務列簡任第十二職等至第十三職等。

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海委會指出，近年台灣周邊海域情勢日趨複雜，海巡署肩負國安、治安及海安三大任務，除持續強化海域監偵及巡弋，結合雷達、空拍與艦艇機動部署，密切監控大陸公務與民兵船動態，防範灰色地帶行動影響國安與海域秩序，並配合國軍年度各項戰（演）訓時機，共同聯合陸軍、海軍實施指管通信及各項戰術演練，新增的軍事任務甚為影響勤（業）務。

海委會表示，海巡署配合新世代反毒策略建置科技緝毒設備，並與美國、日本、菲律賓等周邊國家推動近、中、遠程搜救國際合作。此外，二〇二五年曾發生多起權宜輪於台灣管轄水域滯留、錨泊，導致通訊海纜中斷事件。

據此，海委會表示，本次修法旨在強化領導階層，以應對轄區遍及全國、廣達五十四萬平方公里的海域防線、專業領域的高度差異及龐大的預算與人員規模，及因應國際情勢，配合推動「平戰轉換」及提升「國安韌性」等重要政策。

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