「貝殼廟」當提款機 律師判4年半停職

律師朱家弘涉侵占珊瑚貝殼廟香油錢，高院加重判刑四年六月。（資料照）

擔任管委會副總幹事 侵占近5百萬

律師朱家弘受聘擔任新北市三芝區「珊瑚貝殼廟」管委會副總幹事，卻利用職務之便，將三一五五萬餘元的香油錢轉入自己帳戶混用，並侵占四九七萬餘元。此外，朱還將私人律師事務所的電信費及員工薪資「寄生」於廟產。高等法院依業務侵占、電腦詐欺取財等罪，加重判處朱男有期徒刑四年六月，律師懲戒委員會也決議朱男應予停止執行職務。

朱家弘二〇一四年起擔任三芝珊瑚貝殼廟管委會副總幹事，並取得廟方大印與主委印章。朱男趁管委會主委遭法院裁定不得行使職權、總幹事官司纏身之際，於二〇一四年七月至二〇一九年九月間，將廟方帳戶內三一五五萬餘元陸續轉入個人帳戶，將公款與私款混用，並侵吞四九七萬餘元。

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此外，朱男另於二〇一五年十二月八日未經授權，把律師事務所電話變更申請登記人為三芝貝殼廟，使相關帳單由廟方支付，至二〇二〇年止共詐得五萬餘元。另，朱男於二〇一五年間，還讓其事務所僱用的吳女偽裝成貝殼廟員工，按月領三萬三千元薪資。

士林地院認為，朱身為律師，本應誠正信實，卻為圖私利挪用公款，且犯後否認犯行、未與廟方和解賠償，依業務侵占罪判處三年、偽造文書罪判處八月，應執行三年六月徒刑。

高等法院認定其實際侵占金額為四九七萬餘元，依業務侵占及非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪、變更紀錄取財等罪，改判應執行有期徒刑四年六月，可上訴。

律師懲戒委員會考量朱男一、二審均遭重判，若全案定讞恐須入監服刑，於日前決議予以停止執行律師職務。

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