為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    飯局妹變身洗錢女帝 重判24年／竹聯大哥首腦 逃柬埔寨通緝中

    2026/06/03 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    歐俞彤被媒體稱為「洗錢女帝」，被判處二十四年重刑。吳漢威則提前逃往柬埔寨等東南亞地區，成通緝要犯。（翻攝自Instagram、翻攝自刑事局網站）

    歐俞彤被媒體稱為「洗錢女帝」，被判處二十四年重刑。吳漢威則提前逃往柬埔寨等東南亞地區，成通緝要犯。（翻攝自Instagram、翻攝自刑事局網站）

    年僅二十六歲的歐俞彤長相甜美，神似韓國知名女團BLACKPINK成員Jisoo金智秀，且擁有魔鬼身材，經常出沒於高檔飯局。數年前，她在一場聚會中結識竹聯幫弘仁會幹部吳漢威後，兩人進一步交往成為男女朋友，更在金主王景琪的協助下，成立從事假出金詐騙的美樂公司。歐女在詐騙集團內主要負責出金手等人員調配，也被媒體稱為「洗錢女帝」，一審被判處二十四年重刑。

    歐女與曾擔任竹聯幫弘仁會組長的吳漢威交往後，已鮮少出席飯局，並與吳男共同主持美樂公司，為公司首腦之一。美樂公司為了快速拓展業務，吸收多名幹部，另組成送水手、存簿手、車手、出金手等出金集團，由歐、吳二人指揮調度。

    美樂公司架設兩千多個假投資網站及APP，坑害五千多名被害人，詐騙金額高達一五八億元。案件曝光後，歐女也被媒體稱為「洗錢女帝」。吳漢威則提前逃往柬埔寨等東南亞地區，成通緝要犯，獨留女友面對司法審判。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播