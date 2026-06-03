飯局妹變身洗錢女帝 重判24年／竹聯大哥首腦 逃柬埔寨通緝中

歐俞彤被媒體稱為「洗錢女帝」，被判處二十四年重刑。吳漢威則提前逃往柬埔寨等東南亞地區，成通緝要犯。（翻攝自Instagram、翻攝自刑事局網站）

年僅二十六歲的歐俞彤長相甜美，神似韓國知名女團BLACKPINK成員Jisoo金智秀，且擁有魔鬼身材，經常出沒於高檔飯局。數年前，她在一場聚會中結識竹聯幫弘仁會幹部吳漢威後，兩人進一步交往成為男女朋友，更在金主王景琪的協助下，成立從事假出金詐騙的美樂公司。歐女在詐騙集團內主要負責出金手等人員調配，也被媒體稱為「洗錢女帝」，一審被判處二十四年重刑。

歐女與曾擔任竹聯幫弘仁會組長的吳漢威交往後，已鮮少出席飯局，並與吳男共同主持美樂公司，為公司首腦之一。美樂公司為了快速拓展業務，吸收多名幹部，另組成送水手、存簿手、車手、出金手等出金集團，由歐、吳二人指揮調度。

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美樂公司架設兩千多個假投資網站及APP，坑害五千多名被害人，詐騙金額高達一五八億元。案件曝光後，歐女也被媒體稱為「洗錢女帝」。吳漢威則提前逃往柬埔寨等東南亞地區，成通緝要犯，獨留女友面對司法審判。

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