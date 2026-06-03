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    首頁 > 社會

    美樂詐團騙158億 金主求刑逾26年

    2026/06/03 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    歐俞彤被判刑24年。竹聯大哥首腦吳漢威逃柬埔寨通緝中。金主王景琪被起訴，具體求處二十六年以上徒刑。（翻攝自Instagram、翻攝自刑事局網站、資料照）

    歐俞彤被判刑24年。竹聯大哥首腦吳漢威逃柬埔寨通緝中。金主王景琪被起訴，具體求處二十六年以上徒刑。（翻攝自Instagram、翻攝自刑事局網站、資料照）

    設局假出金坑害5千人 107詐團成員起訴

    因長相神似韓國女團BLACKPINK成員「Jisoo」金智秀，被稱為「台版金智秀」的女子歐俞彤，與黑幫男友吳漢威組成假出金投資詐騙的「美樂公司」，行騙五千餘人，詐得總金額高達一五八億餘元，歐女已被重判二十四年。檢警溯源偵辦時，鎖定提供資金讓集團運作的金主王景琪，今年四月將他拘提到案，台北地檢署昨偵結，依涉犯詐欺、組織犯罪防制條例等罪起訴王男，並具體求處二十六年以上徒刑。

    檢警調查，竹聯幫大哥吳漢威及女友歐俞彤與境外機房共謀，利用假出金模式，製造出投資獲利的假象，進行詐騙。但兩人成立公司時，吳漢威當時才剛出獄，並無啟動資金，前年找上幕後金主王景琪合作，雙方約定三七分帳。

    王景琪與詐團三七分帳

    有了金主後，吳男順勢成立「美樂公司」，並找有黑幫背景成員加入，與境外電信詐欺機房合作，透過網路系統商非法話務系統，架設超過二二三〇個假投資網站及應用程式招攬民眾投資。

    該集團派出「出金手」，將被害人部分投資金偽裝成投資獲利金，再匯入被害人指定帳戶，佯裝投資獲利假象，放長線釣大魚。

    美樂公司經營短短八個月就詐得一五八億餘元、共五千多人受害，台北地檢署獲報後，連續發動五波「斬金行動」，並陸續起訴一〇七名詐團成員。主嫌之一的歐俞彤，一審被認定主持犯罪組織從事網路詐欺取財，共犯一八五罪，總刑期高達六八七年半，應執行有期徒刑二十四年；另一名主嫌吳漢威則逃亡，目前仍被通緝中。

    檢警於今年四月發動第六波搜索，並將金主王景琪拘提到案，訊後認為王男涉有重嫌，向法院聲押禁見獲准。檢察官以涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪，將王男起訴。

    檢察官認為，王景琪以金錢資助「美樂公司」，對公司營運貢獻不亞於吳、歐二人，且於偵訊時否認犯行，故請求法官從重判刑，並應執行有期徒刑二十六年以上。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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