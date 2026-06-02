海蝕洞露營散步浪捲走 女驚險獲救男伴失蹤

空勤直升機飛到南澳神秘海灘，將落海女子吊掛上岸。（圖由宜縣消防局提供）

受薔蜜颱風外圍環流影響，宜蘭縣南澳神秘海灘海蝕洞周邊海域掀起巨浪，前天上午二十五名露營遊客受困，經過救援後平安脫險。不料，晚間另有一對男女到此露營遭大浪襲擊落海，四十九歲潘姓女子緊抓定置漁場浮球，在波濤洶湧海面中驚險獲救，同行三十九歲黃姓男子不見蹤影、生死未卜。

南澳神秘海灘搜救過程中，一輛義消救難車被大浪捲入海中，車上葛姓警員緊急跳車，受到輕傷。海巡署及宜蘭縣消防局昨天再度派員搜救，並申請空勤直升機協尋失蹤男子，仍一無所獲。

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潘女與黃男前晚到神秘海灘海蝕洞露營，事發當下在海灘上散步，行進過程一陣大浪襲來，將二人捲入海中，潘女緊抓具有浮力的背包隨浪漂流，漂到附近定置漁場抓住浮球，用手機打一一九求救。

宜蘭縣消防局晚間十點二十六分獲報後派員搜救，把潘女求救座標提供給海巡署，請求派遣船艇並申請空勤直升機救援；深夜十一點四十四分，潘女與救難人員聯繫，告知有抓到漁網浮球，空勤直升機隨即飛抵現場，昨天凌晨零時二十九分吊掛到附近沙灘。

潘女海漂二小時 空勤吊掛救命

潘女在海面漂浮超過二小時，被救起時意識清楚，無明顯外傷，但有失溫情形，被送醫救治，黃男則失去蹤影。據了解，潘女是彰化人，黃男住高雄，雙方相差十歲，黃男家屬抵達南澳分駐所了解事發經過，並不認識潘女，警方初步清查，二人不是夫妻。

至於稍早受困的二十五名遊客，五月三十日晚間搭乘七輛車進入神秘海灘海蝕洞露營，隔天海水漲潮，車子出不來，打一一八向海巡署求救，有些遊客後來緊貼著山壁走出來，過程險象環生，義消出動鐵牛車拖帶困在沙灘上的車輛，中午十二點多海水退潮，宜蘭縣消防局救難人員徒步走到海蝕洞，把受困遊客全部撤離，所幸一場虛驚。

空勤直升機飛到南澳神秘海灘，將落海女子吊掛上岸。（圖由宜縣消防局提供）

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