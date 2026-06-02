破太子集團洗錢案 掀雙北警績效大戰

辛苦逮人卻無法計分，台北市警局內部憤憤不平。圖為檢警調赴太子集團用犯 罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。 （資料照）

北市警破大案 原可拿3千分 因新北警方「檢舉」飛了

台北市警察局日前偵破太子集團陳志洗錢案，原以為可拿下至少三千分的專案分數，不過，新北市警察局疑為保住「全國打詐評比」第一名寶座，竟罕見發函刑事警察局，指檢方起訴罪名僅為洗錢、博弈，缺乏明確的「詐欺被害人」，不符刑事局訂定的「電信網路詐欺集團」績效核分標準，刑事局最終採納新北意見，駁回台北市的計分，此一友軍干預成績的做法，立刻在警界引發軒然大波。

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台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，三月四日起訴六十二名被告及十三家公司，該集團在台洗錢高達一〇八億元，為近年來規模最大的跨國經濟犯罪案件。

打詐績效 新北警局暫居第一

這場紛爭的導火線，在於刑事局針對全國各縣市打擊詐欺的定期評比，這項每半年結算一次的電信詐欺集團績效分數，成為六都警局的兵家必爭之地，目前新北市警局暫居第一，台北市警局約排第三，陳志洗錢集團的專案分數至少三千分，一旦這筆分數加給北市警局，北市將升至第一，這讓原本領先的新北市警局備感壓力，進而出手「干預」。

辛苦逮人無法計分 台北警不平

面對辛苦逮人卻無法計分，台北市警局內部憤憤不平，有高階警官表示，洗錢集團最終目的，就是為處理詐欺被害人的贓款，不能因為今年三月的起訴書內，沒有明確列出詐欺罪，就抹煞同仁長時間努力。

更有北市警官直言，新北一直緊盯著台北的核分項目，根本是吃飽太閒！過去只有身為主考官的刑事局，會在審查後做出不予核分決定，從來沒有發生過平行的友軍，特地發函要求不給分的離譜事件。

而刑事局竟還答應，將此作為不予核分的理由，讓不少辦案人員感到氣餒，認為這已經破壞了警察機關之間互信合作默契。但有警官緩頰，新北市警局只是爭取屬於自己的權益。

夾在雙北兩大警察局之間，刑事局的處境也顯得無奈，為平息北市警局怒火，刑事局承諾，日後如清查發現確切詐欺事證，北市警局仍可在收到檢察官追加起訴書、或法院判決書後重新陳報，屆時仍會予以核分，試圖為這場搶分大戰劃下暫時休止符。

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