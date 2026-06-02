又一家涉偷拍》「送子鳥生殖中心」負責人、經理20萬交保

「送子鳥生殖中心」謝姓負責人二十萬元交保。 （記者劉詠韻攝）

近來醫療院所疑似設置針孔偷拍事件頻傳，台北市政府日前執行聯合稽查時，發現知名不孕症醫療機構「送子鳥生殖中心」台北院區疑涉相關情事。台北地檢署昨指揮警方前往診所搜索，並通知負責人謝佳琳及現場經理林千洧到案說明，檢方訊後，林、謝兩人均二十萬元交保，全案朝妨害秘密等罪嫌偵辦釐清中。

本案源於台北市警察局於五月十二日會同台北市衛生局、消防局等單位執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現該診所內疑似有攝影設備拆除後遺留孔洞痕跡，因現場情況可疑，隨即報請北檢指揮偵辦。

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檢方調查後，昨指揮中山分局持搜索票前往診所搜索，進一步保全相關證據，並通知謝姓負責人及林姓現場經理到案說明，以釐清孔洞用途、是否曾裝設攝錄設備，以及有無涉及違法蒐錄影像等情事。

據指出，「送子鳥生殖中心」於一九九二年自新竹東門街診所起家，二〇一八年在台北設立院區，在日本、香港等地設有服務據點，為國內知名不孕症醫療機構。該院在台北與新竹均設有生殖中心，以試管嬰兒、借卵、凍卵及生殖免疫治療為主，採全預約制並強調隱私保護，客群涵蓋高學歷、高收入族群、公眾人物及海外來台求診患者。

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